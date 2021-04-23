В профильном комитета обсудили проект закона «О техническом регулировании».

В четверг, 22 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле с участием приглашенных представителей Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического развития, Правительства, ГП «Донецкстандартметрология», а также представителя Главы Республики в Народном Совете.

Присутствующие обсудили проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта закона после его вступления в силу, в частности, относительно аккредитации в республиканской системе аккредитации, ведения единого реестра деклараций о соответствии, установления подзаконных нормативных правовых актов, определения необходимости установления отлагательных норм, а также определения возможности возложения определенных полномочий в переходный период на республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере технического регулирования.

Кроме того, были заслушаны предложения и замечания представителей заинтересованных органов, по результатам которых Комитетом будет выработана консолидированная позиция относительно формирования правовых норм проекта закона с учетом практического и законодательного опыта, направленного на успешную реализацию документа.

«Проект закона определит новую систему установления и применения требований к продукции, процессам производства, работам и услугам. Нам придется пройти большой путь формирования собственной системы технического регулирования и сертификации, а также правовой и организационной базы необходимой для реализации самого законопроекта. Такая система будет способствовать созданию благоприятных условий для обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции и услуг как на внутреннем рынке Республики, так и на внешних площадках» – подытожил председатель Комитета по промышленности и торговле Сергей Чучин.