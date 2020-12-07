В профильном комитете обсудили итоговую редакцию законопроекта об особо охраняемых природных территориях

В понедельник, 7 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии обсудили итоговую редакцию законопроекта «Об особо охраняемых природных территориях».

Председатель Комитета Юрий Покинтелица подвёл итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Мы находимся на завершающем этапе разработки новой редакции законопроекта об особо охраняемых природных территориях. В ходе работы было затронуто немало проблемных вопросов, в том числе касающихся полномочий органов, осуществляющих надзор за особо охраняемыми природными территориями, зонирования таких территорий и их классифицирования.

Наряду с Комитетом в работе над проектом закона принимали участие представители профильных министерств и ведомств, научного сообщества и общественных организаций, работающих в данной сфере. Было много обсуждений, но нам удалось прийти к единому мнению касательно главных аспектов и направлений законопроекта», – сообщил парламентарий.

Председатель Комитета добавил, что законопроект разрабатывался с учётом избранного Республикой курса на консолидацию с законодательством Российской Федерации, однако во внимание были приняты уникальность и своеобразие, присущие особо охраняемым природным территориям Донецкой Народной Республики.

«Принятие нового проекта закона позволит урегулировать отношения в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий для сохранения уникальных и типичных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, растений и животных, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением её состояния, экологического воспитания населения», – резюмировал Юрий Покинтелица.