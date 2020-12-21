В профильном комитете обсудили изменения в налоговое законодательство ДНР

В пятницу, 18 декабря, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел замечания и предложения заинтересованных органов к проекту закона «О внесении изменений в статьи 17 и 122 Закона Донецкой Народной Республики ʺО налоговой системеʺ».

В мероприятии также приняли участие представители Правительства, Министерства доходов и сборов и Центрального республиканского банка ДНР.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«В связи с тем, что 1 июля 2020 года вступил в силу Гражданский кодекс ДНР, его нормы не только регулируют всю совокупность гражданско-правовых отношений в единой системе, но и являются определяющими для всех других гражданско-правовых норм, которые содержатся в иных нормативных правовых актах. В частности, это касается отдельных видов обязательств, в том числе возникающих из договоров аренды зданий и сооружений. В настоящее время процедура регистрации договоров аренды недвижимого имущества определяется переходными положениями ГК ДНР.

Так, положениями Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» установлена обязанность для налогоплательщиков, сдающих в аренду или субаренду недвижимое имущество, торговые места и объекты малых архитектурных форм, регистрировать такие договоры в органе доходов и сборов. Однако регистрация договоров аренды в понимании Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» является одной из форм учёта налогоплательщиков и не является государственной регистрацией сделки в понимании Гражданского кодекса ДНР. Поэтому вышеуказанное положение приводит к неоднозначному толкованию понятия «регистрация договора», который с 1 июля 2020 года регулируется положениями Гражданского кодекса.

Чтобы устранить неоднозначное понимание вышеуказанных норм законопроекта, предлагается установить, что в органы доходов и сборов налогоплательщики, сдающие во временное владение и пользование или во временное пользование по договорам аренды, субаренды, имущественного найма здания и сооружения, торговые места и объекты малых архитектурных форм, обязаны предоставлять данные договоры для постановки на учёт в порядке, установленном Законом ДНР ʺО налоговой системеʺ», – сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что принятие законопроекта позволит разграничить термины «регистрация договоров» и «постановка на учёт договоров аренды», что обеспечит устранение неоднозначности в правоприменении органами доходов и сборов норм Закона ДНР «О налоговой системе» в части осуществления данными органами учёта договоров аренды недвижимости.

«Таким образом, Комитет по бюджету, финансам и экономической политике поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным рекомендовать Народному Совету принять его в первом чтении за основу с учётом доработки ко второму чтению», – резюмировала председатель Комитета.