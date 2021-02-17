В профильном комитете обсудили изменения в Закон «О донорстве крови и её компонентов»

Во вторник, 16 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, на котором парламентарии обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О донорстве крови и её компонентов”».

На заседании присутствовали представители Министерства здравоохранения во главе с министром Александром Оприщенко.

Председатель Комитета Александр Серёженко прокомментировал результаты расширенного заседания.

«Сегодня мы обсудили ряд предложений по изменениям в Закон Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и её компонентов», поступивших от Министерства здравоохранения. В частности, обсуждали законодательное закрепление требований к донорам крови и её компонентов, распределение полномочий по формированию и ведению базы данных донорской крови и её компонентов и другое. По всем вопросам с профильным министерством были найдены компромиссные решения. Работа над законопроектом будет продолжена», – рассказал Александр Серёженко.