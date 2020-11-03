В профильном комитете обсудили изменения в закон о государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности

Во вторник, 3 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, посвящённое обсуждению законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности“».

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Серей Чучин.

«Функции государственного надзора государство поручает различным органам в пределах закреплённой за ними компетенции. Это предполагает существование специфических форм надзора и самостоятельность каждого исполнителя при реализации возложенных на него функций. При этом существенную роль для обеспечения защиты законных интересов как органов государственного надзора, так и контролируемых ими лиц, играет регламентация полномочий должностных лиц органа госнадзора.

Одна из главных задач сегодня – законодательно закрепить определение «должностного лица». От этого зависит его легитимность и правовой статус, как во время проведения проверки, так и при оформлении её результатов, а также при оспаривании в судебном порядке решений контролирующих органов.

Введение в Закон новой нормы, закрепляющей понятие «должностного лица» взамен существующего положения об осуществлении государственного надзора только государственными инспекторами, позволит уточнить правовое положение лиц, осуществляющих проверочные мероприятия, перечень которых не ограничивается инспекторами», – сообщил парламентарий.