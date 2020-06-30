В профильном комитете обсудили изменения в закон о таможенном регулировании в ДНР

В понедельник, 29 июня, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, посвящённое обсуждению предложений по разработке проектов законов, а именно о присоединении Донецкой Народной Республики к Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП и о внесении изменения в Закон ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

В работе Комитета приняли участие представители Администрации Главы ДНР, Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства транспорта и Министерства иностранных дел.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Бондаренко рассказал об итогах заседания.

«Сегодня с коллегами из профильных ведомств рассмотрели возможные варианты урегулирования вопросов, связанных с допущением таможенными органами Республики транспортных средств и контейнеров для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами.

Одним из вариантов разрешения ситуации и увеличения пропускной способности пунктов пропуска пограничного и таможенного контроля мы видим внесение изменений в Закон ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

Что касательно присоединения Республики к Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП [книжка международных дорожных перевозок – прим. ред.], то мы определили векторы дальнейшей работы с заинтересованными органами исполнительной власти», – сказал Александр Бондаренко.

Напомним, Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП – международное соглашение, принятое в 1975 году под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Цель Конвенции – создание системы транспортировки грузов, упрощающей процедуры оформления грузов при пересечении им границ. Книжка МДП – международный таможенный документ, который доказывает, что перевозимые по процедуре МДП товары соответствуют международной гарантии.