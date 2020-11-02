В профильном комитете обсудили изменения в закон об охране окружающей среды

В пятницу, 30 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению вопросов совершенствования законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«В настоящее время регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы, возникающих при хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду в пределах территории Донецкой Народной Республики, а также на континентальном шельфе и в исключительной (морской) экономической зоне Республики, осуществляется в соответствии с Законом ДНР «Об охране окружающей среды».

В работе Комитета находится законопроект «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики “Об охране окружающей среды”», который направлен на совершенствование законодательства ДНР в сфере охраны окружающей среды и гармонизацию его с законодательством Российской Федерации.

Так, проект закона предполагает внесение изменений в понятие «загрязняющее вещество». Это позволит усовершенствовать правоотношения в сфере охраны окружающей среды, а также устранить пробелы в действующем законодательстве», – сообщил парламентарий.