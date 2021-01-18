В профильном комитете обсудили изменения в закон об охране окружающей среды

В понедельник, 18 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению изменений в Закон ДНР «Об охране окружающей среды».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР.

По итогам заседания председатель Комитета Юрий Покинтелица рассказал пресс-службе Народного Совета о сути предлагаемых изменений.

«Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 23 действующего Закона, которые позволят устранить пробелы законодательства ДНР в сфере охраны окружающей среды. В ходе работы были учтены поступившие замечания и дополнения к проекту закона в части определения субъектов, уполномоченных разрабатывать нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что предлагаемая норма – новаторская, но разработана с учётом проводимой в Республике политики гармонизации отечественного законодательства с законодательством Российской Федерации», – сообщил парламентарий.

Юрий Покинтелица добавил, что на заседании были заслушаны предложения представителей Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР к законопроекту.

«По итогам обсуждений участникам удалось прийти к единому мнению относительно направлений дальнейшей работы над проектом закона», – резюмировал председатель Комитета.