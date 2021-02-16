В профильном комитете обсудили изменения в Законы «О недрах» и «Об охране окружающей среды»

В понедельник, 15 февраля, Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам провел очередное заседание, итогами которого с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица

«Одним из вопросов, выносимых на рассмотрение, был законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О недрах“».

Предлагаемые законопроектом изменения вносятся с целью обеспечить единый централизованный подход в вопросе выдачи лицензий на пользование недрами. Законом предусматривается наличие лицензии на пользование недрами на территории Донецкой Народной Республики, которую в свою очередь можно получить после прохождения аукциона среди инвесторов.

К слову сказать, аукционы на получение лицензии на пользование недрами – это не новация. Но на сегодняшний день встал вопрос о закреплении таких правил проведения аукционов, которые позволяли бы сделать данную процедуру гораздо прозрачнее.

Добавлю, что данная норма разработана с учётом проводимой в Республике политики гармонизации отечественного законодательства с законодательством Российской Федерации.

В целом законопроект регламентирует отношения в сфере недропользования, Он направлен на удовлетворение потребностей общественного производства, охраны недр, гарантирования при пользовании недрами безопасности людей, имущества и окружающей среды, а также охрану прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан.

Также на заседании Комитета был рассмотрен законопроект, предусматривающий внесение изменений в статью 23 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды» в части определения субъектов, уполномоченных разрабатывать нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.

Нами были учтены все поступившие замечания и дополнения, и в данное время утверждена итоговая редакция. Иными словами, работа над законопроектом подходит к завершающему этапу», – подытожил парламентарий.