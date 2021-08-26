В профильном комитете обсудили изменения, вносимые в Арбитражный процессуальный кодекс ДНР

Сегодня, 26 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие представители Верховного Суда ДНР.

О цели и задачах законопроекта, а также о рассмотренных на заседании вопросах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«В настоящее время одной из первоочередных задач Комитета является постоянный мониторинг практики правоприменения действующих законодательных актов и приведение их в соответствие с существующими реалиями.

Так, в целях усовершенствования законодательства Республики разработан проект закона, направленный на законодательное закрепление механизма продления срока рассмотрения дел в апелляционном и кассационном порядке. Предлагается предоставить полномочия председателю Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР как председателю суда апелляционной инстанции принимать решения по вопросам о продлении срока рассмотрения дел в апелляционном порядке. Также предусмотрено предоставление полномочий Председателю Верховного Суда ДНР и его заместителям решать вопросы о продлении срока рассмотрения дел в кассационном порядке», − сообщил Андрей Баевский.

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время Комитетом прорабатываются предложения и замечания к законопроекту, поступающие от заинтересованных органов.

«Сегодня мы рассмотрели заключение Верховного Суда на законопроект, которым рекомендовано внести в текст проекта закона ряд правок, в том числе технического характера. Поступающие предложения и замечания будут проанализированы и учтены в итоговой редакции законопроекта», − резюмировал председатель Комитета.