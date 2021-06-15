В профильном комитете обсудили изменения, вносимые в Водный кодекс

Во вторник, 15 июня, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели вопросы, связанные с разработкой проекта закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики».

Председатель Комитета Юрий Покинтелица поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Сегодня Комитет приступил к рассмотрению вопросов, связанных с разработкой проекта закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики».

Данный законопроект разработан нами совместно с Государственным комитетом водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики. Целью проекта закона является устранение юридических коллизий и разночтений, которые были выявлены в процессе применения действующего на территории Республики Водного кодекса.

Так, к примеру, на практике возникла сложность с пониманием понятия «земли водного фонда». При разработке действующего Кодекса оно было заимствовано из Водного кодекса Украины, однако смысловая нагрузка данного понятия не была раскрыта. Мы предлагаем внести изменение в рассматриваемый нормативный правовой акт, заменив конструкцию «земли водного фонда» словами «водные объекты». Применение данной формулировки позволит придерживаться избранного Донецкой Народной Республикой курса на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

Изменения также коснутся и иных норм действующего Водного кодекса», – рассказал парламентарий.

Юрий Покинтелица добавил, что после того, как заинтересованные органы предоставят свои заключения на законопроект, работа над ним будет продолжена.