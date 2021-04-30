В профильном комитете обсудили изменения в Закон «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ»

В четверг, 29 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, на котором парламентарии обсудили предложения по внесению изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ».

В мероприятии приняли участие член Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Клавдия Кульбацкая, представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Александр Серёженко.

«Действующей редакцией Закона «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ» предусмотрено, что родители и иные законные представители ВИЧ-инфицированных детей, не достигших пятнадцатилетнего возраста, при совместном пребывании с ними в стационаре учреждения, оказывающего медицинскую помощь, имеют право на выплату за это время пособий по государственному социальному страхованию. Обсуждаемые предложения по внесению изменений в данный Закон направлены на увеличение социальных гарантий для родителей, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, а также иных законных представителей путём увеличения возрастной категории ВИЧ-инфицированных детей до 18 лет.

По всем вопросам удалось достичь компромиссных решений. Работа над предложениями по внесению изменений будет продолжена», − сообщил парламентарий.