В профильном комитете обсудили изменения, вносимые в закон о рекламе

В пятницу, 21 мая, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению замечаний и предложений к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе».

Участие в мероприятии приняли представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослав Бережко, а также представители Правительства, Министерства информации и Министерства связи ДНР.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Рассматриваемый проект закона разработан Министерством информации и внесён на рассмотрение Народного Совета Правительством ДНР в порядке законодательной инициативы.

В настоящее время основы рекламной деятельности в Республике, обеспечивающие необходимые условия для производства, распространения, размещения и использования рекламы, защиты от недобросовестной конкуренции в сфере рекламной деятельности, предотвращения и пресечения ненадлежащей рекламы, урегулированы Законом ДНР «О рекламе». Однако стоит отметить, что положения Закона основаны на положениях Федерального закона Российской Федерации «О рекламе», в связи с чем целесообразным представляется подход, связанный с адаптацией положений Закона ДНР «О рекламе» нормам, закреплённым в законодательстве Российской Федерации, с учётом сформировавшегося опыта в Донецкой Народной Республике.

Так, в Федеральном законе «О рекламе» реклама алкогольной продукции регулируется отдельными положениями, в связи с чем Закон ДНР «О рекламе» дополнен соответствующими нормами, устанавливающими как запрет, так и требования к сопровождению указанной рекламы.

Кроме того, частью 2 статьи 5 Закона ДНР «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предусмотрен перечень информации, запрещённой для распространения среди детей, к которой относится информация, способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также иную продукцию, способную причинить вред здоровью детей.

Парламентарии акцентировали внимание на необходимости ограничения рекламных сведений об алкогольной продукции, доступных детям в открытом доступе, ужесточении государственных мер, направленных на снижение социальных проблем, связанных с употреблением алкогольной продукции среди детей и обеспечении защиты детей от негативного воздействия алкогольной продукции», − сообщил парламентарий.

Владислав Бердичевский подчеркнул, что принятие законопроекта позволит усовершенствовать законодательство в сфере рекламы и привести его в соответствие с действующими в Донецкой Народной Республике правовыми реалиями.