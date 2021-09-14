В профильном комитете обсудили изменения, вносимые в закон об электронной подписи

Сегодня, 14 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению законопроекта «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи».

О предусмотренных проектом закона изменениях и итогах заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Настоящим законопроектом предлагается наделить Министерство связи Донецкой Народной Республики полномочиями на создание информационной системы, необходимой для реализации функции головного удостоверяющего центра в отношении аккредитованных удостоверяющих центров, а также на утверждение положения о такой системе.

С принятием проекта закона Министерство связи сможет выдавать аккредитованным удостоверяющим центрам квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, созданные с использованием средств головного удостоверяющего центра.

Кроме того, будут созданы условия для хранения информации об аккредитованных удостоверяющих центрах и квалифицированных сертификатах и круглосуточного беспрепятственного доступа к ней с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», − рассказал парламентарий.

Владислав Бердичевский подчеркнул, что при разработке законопроекта за основу были взяты аналогичные нормы действующего законодательства Российской Федерации.

По итогам заседания парламентарии утвердили заключение профильного комитета на законопроект.