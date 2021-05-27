В профильном комитете обсудили изменения, вносимые в Закон «Об образовании»

Сегодня, 27 мая, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению проекта закона, предусматривающего внесение изменений в Закон ДНР «Об образовании».

В мероприятии приняли участие представители Правительства и Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела председатель Комитета Наталья Волкова.

«Проект закона «О внесении изменений в статью 13 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» предусматривает законодательное закрепление норм, которые регламентируют отдельные аспекты организации и ведения образовательной деятельности в сетевой форме.

Так, под сетевой формой реализации образовательных программ понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов других организаций. Принятие предлагаемых изменений позволит применять такую форму для реализации не только программы, но и отдельных её частей, модулей, включая практическую подготовку.

Сегодня мы рассмотрели заключения на законопроект, поступившие от заинтересованных органов, в том числе Правительства, Верховного Суда и Министерства юстиции ДНР», − сообщила парламентарий.

Наталья Волкова добавила, что по итогам обсуждения замечаний и предложений принято решение доработать законопроект с учётом ряда технических правок.