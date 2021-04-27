В профильном комитете обсудили изменения, вносимые в законодательство о средствах массовой информации и рекламе

Во вторник, 27 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям. Участие в нём принял представитель Министерства информации ДНР.

На заседании участники обсудили законопроекты «О внесении изменения в статью 58 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» и «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе».

Итоги обсуждений в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Сегодня Комитет утвердил итоговую редакцию законопроекта «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе». Его принятие позволит усовершенствовать действующее законодательство Республики в сфере рекламной деятельности путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации, а также позволит предотвратить распространение ненадлежащей рекламы», − рассказал он.

Также парламентарий сообщил, что совместно с представителем Министерства информации были рассмотрены замечания и предложения к законопроекту «О внесении изменения в статью 58 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации».

«Цель указанного законопроекта − устранение чрезмерных барьеров для лишения журналиста аккредитации в конкретном органе и совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере организации деятельности средств массовой информации», − пояснил Владислав Бердичевский.