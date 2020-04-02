В профильном комитете обсудили механизмы противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19

В среду, 1 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, в работе которого приняли участие заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева, представители Министерства здравоохранения и Министерства транспорта ДНР, а также Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Заместитель председателя Комитета Алексей Дорофеев уточнил, что главным вопросом на заседании было обсуждение осуществления комплекса мер по дезинфекции транспортных средств общего пользования для противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«В настоящее время самый важный вопрос – меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим и во исполнение поручения Главы ДНР Дениса Пушилина об осуществлении комплекса мер по дезинфекции транспортных средств общего пользования, на расширенном заседании Комитета были рассмотрены вопросы, касающиеся организации мероприятий, направленных на выполнение поручения Главы. Представители Министерства транспорта и Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения проинформировали Комитет о проделанной их ведомствами работе по выполнению указанного поручения», – сказал парламентарий.

В комментарии пресс-службе Народного Совета заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева рассказала о результатах заседания.

«С коллегами из профильных министерств мы выявили слабые стороны в организации мероприятий, направленных на противодействие распространению вирусной инфекции и определили конкретные действия для их устранения», – сказала вице-спикер.