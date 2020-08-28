В профильном комитете обсудили меры по повышению уровня информационной безопасности субъектов государственного сектора ДНР

В пятницу, 28 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиями, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики “О телекоммуникациях” и “Об информации и информационных технологиях“».

Актуальность предлагаемых изменений пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Законопроект разработан для повышения в Донецкой Народной Республике уровня информационной безопасности субъектов государственного сектора, защиты данных, содержащихся в объектах критической информационной инфраструктуры, а также оперативного пресечения противоправной деятельности лиц, действия которых могут нанести ущерб государственной безопасности, жизни и здоровью граждан.

Актуальность проекта закона обусловлена необходимостью повышения уровня информационной безопасности государства. В частности, для недопущения неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, копирования, распространения информации, циркулирующей в информационном пространстве Республики», − отметил парламентарий.

Владислав Бердичевский добавил, что законопроект направлен на гармонизацию республиканской нормативной правовой базы с законодательством Российской Федерации, в частности с федеральными законами «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».