В профильном комитете обсудили необходимость усиления профилактики вовлечения несовершеннолетних в распространение наркотиков

Сегодня, 10 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению вопросов противодействия вовлечению несовершеннолетних в распространение наркотических средств и психотропных веществ.

Участие в мероприятии приняли представители Министерства внутренних дел, Министерства связи, Министерства образования и науки, Генеральной прокуратуры, Общественной палаты и Молодёжного Парламента ДНР.

По итогам заседания председатель Комитета Елена Шишкина сообщила, что парламентарии обсудили с представителями заинтересованных органов необходимость усиления профилактических мер по противодействию вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность.

«Из выступлений приглашённых лиц можно заключить, что среди школьников и студентов систематически проводится разъяснительная работа о вреде наркотиков и опасности участия в их распространении.

По результатам обсуждения принято решение продолжить совместную работу в этом направлении посредством проведения лекций в учебных заведениях ДНР. Кроме того, совместно с Молодёжным Парламентом будет разработан план профилактических мероприятий среди молодёжи Республики», – рассказала депутат.

Елена Шишкина добавила, что в будущем к решению проблемы может быть привлечено и научное сообщество. Так, планируется организовать серию научных конференций по вопросам правового регулирования борьбы с распространением наркотиков.

Напомним, ранее Комитетом было проведено выездное заседание, в ходе которого парламентарии фиксировали на улицах Донецка места с надписями адресов сайтов, пропагандирующих среди молодёжи распространение наркотиков.