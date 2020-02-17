В профильном комитете обсудили обязанности родителей перед совершеннолетними детьми, продолжающими обучение

В пятницу, 14 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии продолжили работу над проектом Семейного кодекса и законопроектом о вынужденных переселенцах.

На мероприятии присутствовали представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства, Министерства труда и социальной политики, Министерства финансов и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Калининского района города Донецка.

Председатель Комитета Юлия Крюкова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы рассмотрели целый комплекс вопросов. Мы продолжили работу над законопроектом «О вынужденных переселенцах», обсудили вопрос предоставления им льгот на коммунальные услуги.

Также продолжили работу над проектом Семейного кодекса. В частности, рассмотрели обязанности родителей по содержанию совершеннолетних детей, которые продолжают обучение. В проект Семейного кодекса ДНР внесена общепринятая практика, согласно которой в случае, если совершеннолетние дети продолжают обучение, то родители обязаны содержать их. Как следствие, при разводе родитель, который проживает отдельно, обязан платить алименты до момента, пока совершеннолетний ребёнок не прекратит обучение», – сообщила депутат.