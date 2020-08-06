В профильном комитете обсудили отдельные нормы закона о дорожном движении

В среду, 5 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, в котором приняли участие представители Министерства транспорта, Министерства здравоохранения и Управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Бондаренко рассказал, что участники заседания рассмотрели и обсудили отдельные нормы Закона ДНР «О дорожном движении».

«Обсуждения коснулись части контроля управления транспортным средством лицами, имеющими медицинские противопоказания к управлению транспортным средством соответствующей категории.

Задача Закона – охрана жизни и здоровья жителей, защита их прав и законных интересов путём предупреждения дорожно-транспортных происшествий. В силу этого пересмотр и проработку его отдельных норм считаю необходимым шагом. В частности, необходимо повысить контроль соответствия медицинского заключения о наличии или отсутствии у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.

Сегодняшнее заседание поспособствует выработке единого мнения и концепции по этой теме с органами исполнительной власти и доработке действующих нормативных правовых актов», – сказал парламентарий.