В профильном комитете обсудили планы по гармонизации законодательства ДНР с законодательством РФ в сфере образования, науки и культуры

Сегодня, 21 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению вопросов гармонизации законодательства ДНР в сфере образования, науки и культуры с законодательством Российской Федерации.

В частности, были рассмотрены замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Об актуальности законопроекта и последствиях его принятия в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Наталья Волкова.

«На сегодняшний день действующим законодательством Республики установлены социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, вне зависимости от причины отсутствия родительского попечения.

В то же время нормы Закона «Об образовании» ставят реализацию права лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приём на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета, а также реализацию преимущественного права зачисления в зависимость от причины отсутствия родительского попечения. Так, вследствие неоднозначного понимания данной нормы возможно сужение прав абитуриентов Донецкой Народной Республики», − рассказала парламентарий.

Наталья Волкова сообщила, что в целях разрешения сложившейся ситуации и гармонизации положений Закона ДНР «Об образовании» с законодательством Российской Федерации законопроектом предлагается уточнить условия реализации особого права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приём на обучение в вузы.

«Так, в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в России гарантируется право на приём на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от причины отсутствия родительского попечения.

Принятие законопроекта позволит устранить неоднозначное понимание правовых норм Закона ДНР «Об образовании», а также будет способствовать реализации курса внешней политики государства, направленного на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации», − отметила председатель Комитета.

Также на заседании обсуждались вопросы гармонизации положений иных законодательных актов в сфере образования, науки и культуры с аналогичными нормами законодательства Российской Федерации. Работа в данном направлении будет продолжена.