В профильном комитете обсудили поправки, предлагаемые ко внесению в Гражданский кодекс и Закон «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей»

В четверг, 23 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению изменений, предлагаемых ко внесению в ряд действующих нормативных правовых актов.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Главы ДНР, Правительства, Министерства юстиции, Министерства доходов и сборов, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда.

Об обсуждаемых изменениях в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«Совместно с представителями заинтересованных органов мы продолжили обсуждение положений законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», регламентирующих порядок исключения субъектов хозяйствования из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей по решению регистрирующего органа.

Кроме того, на заседании продолжилось рассмотрение предложений Министерства юстиции по внесению изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики. Напомню, предлагаемый пакет поправок предусматривает дополнение Гражданского кодекса отдельными нормами российского права, регулирующими широкий спектр вопросов, в том числе наследственное, патентное и авторское право, отношения по договорам банковского счёта и другие сферы. Стоит отметить, что некоторые из предлагаемых ко внесению изменений предусматривают закрепление в законодательстве Республики ряда принципиально новых для нас правовых норм», – сообщил депутат.

Парламентарий отметил, что указанные поправки разработаны в рамках реализации внешнеполитического курса Республики, предусматривающего гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.