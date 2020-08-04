В профильном комитете обсудили предложения по разработке законопроекта об основах государственной молодёжной политики

Во вторник, 4 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, в котором приняли участие представители Правительства, Министерства молодёжи, спорта и туризма и Молодёжного парламента.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владимир Чекун рассказал, что участники заседания продолжили работу над проектом закона «Об основах государственной молодёжной политики», в частности были рассмотрены замечания и предложения, предоставленные Правительством Донецкой Народной Республики.

«Реализация целостной государственной молодёжной политики позволит дать новый импульс духовному оздоровлению молодёжи, начать процесс формирования в Республике единого, морально стойкого гражданского общества.

Проект закона определяет цели, принципы и основные направления государственной молодёжной политики, механизм её разработки и реализации. Цель законопроекта – создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления молодых граждан, развитие и реализация потенциала молодёжи в интересах Республики.

Кроме того, проект закона регулирует отношения в сфере государственной поддержки молодёжных общественных и детских общественных объединений, общественных организаций в сфере работы с детьми и молодёжью», – отметил парламентарий.