В профильном комитете обсудили предложения по разработке законопроекта, регулирующего перевозки пассажиров

Председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко рассказал пресс-службе Народного Совета о начале рассмотрения предложений по разработке законопроекта «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

«Законопроект регулирует отношения организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и отношения, связанные с установлением, изменением и отменой маршрутов регулярных перевозок.

Также законопроект регулирует допуск юридических лиц и физических лиц – предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использование для перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также организацию контроля за осуществлением регулярных перевозок», – сказал парламентарий.