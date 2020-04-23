В профильном комитете обсудили предложения по разработке законопроекта, регулирующего перевозки пассажиров

Комитеты и комиссии

Председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко рассказал пресс-службе Народного Совета о начале рассмотрения предложений по разработке законопроекта «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

«Законопроект регулирует отношения организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и отношения, связанные с установлением, изменением и отменой маршрутов регулярных перевозок.

Также законопроект регулирует допуск юридических лиц и физических лиц – предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использование для перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также организацию контроля за осуществлением регулярных перевозок», – сказал парламентарий.

Новости по теме

Ирина Дианова рассказала о законотворческой работе Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти

Наталья Волкова поделилась итогами работы над внесением изменений в законодательство, регулирующее хранение экстремистской литературы

Заявление Председателя Народного Совета о переформатировании приёмов депутатов в связи с действием режима повышенной готовности

Юлия Крюкова рассказала о законодательных инициативах в сфере социальной защиты членов семей погибших военнослужащих