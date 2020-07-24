В профильном комитете обсудили предложения по совершенствованию законодательства в сфере оборота лекарственных средств

В четверг, 23 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обороте лекарственных средств“».

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения ДНР.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Александр Серёженко.

«Сегодня мы обсудили предложения по внесению изменений в Закон ДНР «Об обороте лекарственных средств», а именно вопросы гармонизации его положений с нормами Федерального закона РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Законопроект предусматривает законодательное закрепление нормы, согласно которой в Донецкой Народной Республике допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз, вывоз, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы уполномоченным органом исполнительной власти в ДНР, ЛНР, Российской Федерации, странах Евразийского экономического союза и Украине.

Кроме того, проект закона устанавливает порядок государственной регистрации лекарственных препаратов, впервые подлежащих вводу в обращение в Республике и не имеющих регистрации в вышеуказанных государствах.

Также в ходе заседания были проработаны положения законопроекта, касающиеся экспертизы лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения. Особое внимание уделено вопросам экспертизы препаратов, разработанных для лечения редких заболеваний», − сообщил парламентарий.

Александр Серёженко добавил, что работа над проектом закона будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.