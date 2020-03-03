В профильном комитете обсудили предложения по улучшению образовательной системы в сфере железнодорожного транспорта

В понедельник, 2 марта, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи совместно с представителями Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике и Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре. Также в заседании приняли участие представители Министерства образования и науки и Министерства труда и социальной политики.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко уточнил, что темой заседания стал вопрос о повышении квалификаций работников (разрядов, классов, категорий) в сфере ж/д транспорта.

«Подготовка компетентных специалистов в сфере ж/д транспорта – на данный момент приоритетная и актуальная задача, поскольку растёт потребность железнодорожной отрасли в молодых, но хорошо подготовленных инженерных кадрах. Цель заседания – определить алгоритм реализации образовательных программ, в частности систему повышения квалификации в указанной сфере.

Особое внимание было уделено субъектам образовательной системы, формирующим компетенции и требования к инженерному образованию, ключевые проблемы и перспективы, а также особенности реализации программ обучения в области железнодорожного транспорта.

Профильным министерствам предложили разработать решения данной проблемы. Когда предложения будут сформированы, мы представим общую концепцию на совместном заседании Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти», – сказал парламентарий.