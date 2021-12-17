В профильном комитете обсудили предложения по усовершенствованию механизма исключения физических лиц − предпринимателей из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц − предпринимателей

В четверг, 16 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, представители Правительства, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства доходов и сборов, Центрального Республиканского Банка.

О положениях рассматриваемого законопроекта в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«Предлагается дополнить Закон новой статьёй 261, регламентирующей вопросы исключения из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц − предпринимателей физического лица – предпринимателя, фактически прекратившего свою деятельность, по решению регистрирующего органа.

Согласно положениям данной статьи, физическое лицо – предприниматель признаётся фактически прекратившим свою деятельность в случае, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения одновременно соблюдаются следующие условия:

1) истекло пятнадцать месяцев с даты окончания действия патента, или физическое лицо – предприниматель в течение последних пятнадцати месяцев не представляло документы отчётности, сведения о расчётах, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики о налогообложении;

2) физическое лицо – предприниматель имеет налоговую задолженность в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики о налогообложении.

При наличии одновременно всех указанных условий признания недействующим физического лица – предпринимателя регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении недействующего физического лица – предпринимателя из Единого государственного реестра», – рассказал депутат.

Парламентарий добавил, что на заседании рассмотрены предложения заинтересованных органов к законопроекту. Работа Комитета над законопроектом будет продолжена.