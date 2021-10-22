В профильном комитете обсудили предложения по усовершенствованию законодательных норм в сфере интеллектуальной собственности

В четверг, 21 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, на котором продолжилась работа над проектом закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики».

Участие в мероприятии приняли представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Правительства, Верховного Суда, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Государственного комитета по науке и технологиям ДНР.

Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о рассматриваемых изменениях.

«В настоящее время в законодательстве Республики отсутствуют нормы, которые бы предусматривали полномочия органа исполнительной власти на установление перечня юридически значимых действий, за совершение которых взимаются «патентные и иные пошлины».

Речь идёт о действиях, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам, с государственной регистрацией залога этих прав и предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации по договору.

В целях урегулирования данного вопроса на базе Комитета идёт обсуждение проекта закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», участие в работе принимают представители всех заинтересованных органов. В частности, на следующих заседаниях планируется рассмотреть предложения Государственного комитета по науке и технологиям ДНР по доработке законопроекта», – пояснил парламентарий.

Андрей Баевский сообщил, что на заседании также обсуждались инициативы Министерства юстиции по внесению изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики.