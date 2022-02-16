В профильном комитете обсудили предложения по усовершенствованию законов «Об обращении граждан» и «О персональных данных»

В среду, 16 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики «Об обращениях граждан» и в Закон Донецкой Народной Республики «О персональных данных».

Председатель Комитета Максим Кныш поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Каждый гражданин Донецкой Народной Республики имеет конституционное право на обращение в любой государственный орган, к любому должностному лицу и по любому значимому для него поводу. Это право является абсолютным и неотчуждаемым.

Информационные технологии в современном мире постоянно совершенствуются, что даёт возможность гражданам реализовать своё право на обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления посредством информационно-коммуникационной сети интернет (через официальные сайты соответствующих органов). Порядок подачи и рассмотрения таких обращений граждан регулируется Законом Донецкой Народной Республики «Об обращениях граждан», – рассказал парламентарий.

Он отметил, что данный Закон не предусматривает обязательного наличия в обращении цифровой подписи гражданина при обращении граждан в органы государственной власти и органы местного самоуправления, к должностным лицам через интернет. Иными словами, Закон не предусматривает идентификацию личности гражданина, направившего электронное обращение, что в некоторых случаях приводит к использованию фиктивных данных.

«В связи со сложившейся в Республике ситуацией, связанной с увеличением количества заведомо ложных сообщений о минировании различных объектов, возникает острая необходимость в получении уполномоченными органами доступа к данным граждан, направляющих подобного рода сообщения и распространяющих ложную информацию. Предоставление такого доступа положительно повлияет на экономию материальных и иных ресурсов органов государственной власти, задействованных в проверке предоставляемой информации.

Кроме того, проект закона предусматривает внесение изменений, позволяющих использовать дополнительную идентификацию личности гражданина, отправившего электронное обращение, что даст возможность в дальнейшем минимизировать подачу заявлений, содержащих заведомо ложную информацию.

Принятие данного проекта закона будет способствовать предупреждению анонимности обращений, а также позволит на законных основаниях в случаях непрохождения идентификации оставлять подобные обращения, поданные в форме электронного документа, без рассмотрения по существу», – резюмировал Максим Кныш.

В дальнейшем работа над проектом закона будет продолжена.