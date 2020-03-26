В профильном комитете обсудили предложения по внесению изменений в законодательство, регламентирующее лицензирование оборота наркотических лекарственных средств

В четверг, 26 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению предложений по внесению изменений в закон об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории ДНР.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Александр Левченко, представители Правительства ДНР, Министерства экономического развития, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Межведомственной комиссии по выдаче, контролю и продлению срока действия лицензий в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитата Александр Авдеев.

«В адрес Комитета поступило обращение Межведомственной комиссии с предложениями по внесению изменений в Закон ДНР «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики».

Так, в соответствии со статьёй 24 Закона отпуск наркотических и психотропных лекарственных средств физическим лицам производится только в аптечных организациях либо в учреждениях здравоохранения или их обособленных подразделениях, расположенных в сельских населённых пунктах и удалённых местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии лицензии на указанный вид деятельности. При этом перечни таких учреждений и лекарственных средств должны устанавливаться Правительством Донецкой Народной Республики.

Стоит отметить, что в целях обеспечения своевременного внесения изменений в указанные перечни Межведомственная комиссия предлагает наделить соответствующими полномочиями Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в обращении Межведомственной комиссии акцентировано внимание на необходимости рассмотрения вопроса о сохранении действия выданных ранее в установленном порядке лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров до окончания срока их действия для недопущения увеличения расходов лицензиатов в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

По итогам обсуждений участники заседания приняли решение обратиться в адрес Правительства Донецкой Народной Республики с просьбой о рассмотрении целесообразности внесения предлагаемых изменений в действующее законодательство Донецкой Народной Республики, поскольку именно Правительство в соответствии с законом осуществляет регулирование в социально-экономической сфере», − сообщил парламентарий.