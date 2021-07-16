В профильном комитете обсудили предложения заинтересованных органов по внесению изменений в закон о судебно-экспертной деятельности

Сегодня, 16 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, на котором парламентарии совместно с представителями заинтересованных органов продолжили работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства, Верховного Суда, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, экспертных учреждений.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Андрей Баевский.

«В результате мониторинга реализации на практике положений действующего Закона «О судебно-экспертной деятельности» был выявлен ряд проблемных вопросов, возникающих у правоприменителей при осуществлении судебно-экспертной деятельности. В целях разрешения сложившейся ситуации и повышения эффективности работы в указанной сфере Комитетом разработан проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности».

Прежде всего законопроектом устанавливается порядок производства экспертиз в специализированных учреждениях, квалификационные требования к экспертам и ответственность таких лиц за нарушение требований действующего законодательства.

Также предлагается конкретизировать полномочия республиканских органов исполнительной власти по регулированию деятельности судебных экспертов», − рассказал Андрей Баевский.

Также парламентарий отметил, что в разработке проекта закона принимают участие представители заинтересованных органов и профессионального сообщества.

«Учитывая высокую общественную значимость рассматриваемого вопроса, необходимо создать законодательную базу, которая позволит максимально эффективно и прозрачно осуществлять судебно-экспертную деятельность на территории Донецкой Народной Республики. С этой целью к работе над законопроектом привлечены представители всех заинтересованных органов.

Сегодня на заседании были проработаны предложения по совершенствованию положений законопроекта, поступившие от профильных министерств и экспертного сообщества. Совместная работа над проектом будет продолжена. Убеждён, что в итоговой редакции нам удастся учесть мнение всех участников процесса», − резюмировал председатель Комитета.