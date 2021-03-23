В профильном Комитете обсудили проект закона «О физической культуре и спорте» в новой редакции

В пятницу, 19 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. В мероприятии приняли участие представители Молодёжного Парламента и Министерства молодёжи, спорта и туризма.

Председатель Комитета Владимир Чекун рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, рассматриваемых на заседании.

«В Республике на данный период вся правовая, организационная, экономическая и социальная деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с Законом «О физической культуре и спорте». Комитет принял решение о разработке нового проекта закона, для чего на его базе создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Молодёжного Парламента и Министерства молодёжи, спорта и туризма. Сегодня, на совместном заседании проведена плодотворная работа по усовершенствованию понятийного аппарата. Кроме того, Комитет представил разработанные им предложения по стратегии решения основных задач обсуждаемого проекта закона, которые после более детального ознакомления с ними всех участников рабочей группы будут обсуждаться в ходе очередного совместного заседания.

В целом стоит отметить, что Комитет принимает активное участие в реформировании отечественного законодательства. В настоящий период в стадии разработки находится целый ряд проектов законов в концептуально новых редакциях, которые относятся к сфере физической культуры и спорта, молодёжной политики, патриотического воспитания и др.», – сообщил парламентарий.

Владимир Чекун добавил, что при разработке указанных законопроектов профильный Комитет опирается на законотворческий опыт Российской Федерации.