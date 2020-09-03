В профильном комитете обсудили проект закона «Об инвестиционной деятельности»

Сегодня, 3 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению проекта закона «Об инвестиционной деятельности».

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Министерства экономического развития, Центрального республиканского банка и Общественной палаты ДНР.

Итоги обсуждений в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела председатель Комитета Марина Жейнова.

«На заседании мы рассмотрели проект закона «Об инвестиционной деятельности» и заключения заинтересованных органов к нему. Законопроект призван на законодательном уровне закрепить правовые и экономические основы инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике, а также установить гарантии равной защиты прав, интересов и имущества инвесторов, независимо от форм собственности.

Проект закона основан на принципах стимулирования инвестиционной деятельности посредством создания для неё благоприятных условий, привлечения иностранных инвестиций, а также создания условий для отечественных инвестиций. При рассмотрении заключений заинтересованных органов акцентировали внимание на необходимости проведения более детального анализа положений, закрепляющих особенности предоставления льгот по применению налогового и таможенного законодательства в сфере инвестиционной деятельности, определения объектов и источников финансирования инвестиционной деятельности, а также приведения отдельных положений законопроекта в соответствие с нормами Гражданского кодекса. Кроме того, Комитет подробно рассмотрел специальный режим инвестиционной деятельности, включающий в себя приоритетные и преференциальные инвестиционное проекты, а также виды льгот, предоставляемых в рамках действия специального режима инвестиционной деятельности.

Отдельно Комитет остановился на положениях законопроекта, регулирующих содержание и особенности инвестиционных договоров в специальном режиме инвестиционной деятельности, а также особенностях государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Принятие проекта закона поспособствует оптимизации деятельности инвесторов на территории Республики, защите прав и законных интересов инвесторов, в том числе иностранных», − отметила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что Комитет по бюджету, финансам и экономической политике поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным рекомендовать Народному Совету принять его в первом чтении за основу с учётом доработки ко второму чтению.