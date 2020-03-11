В профильном комитете обсудили разработку новой редакции Закона ДНР «Об образовании»

Во вторник, 10 марта, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, в котором приняли участие заместитель министра образования и науки Андрей Удовенко, представители министерства, а также председатель профсоюза работников образования и науки Ася Горшкова.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Наталья Волкова рассказала, что участники заседания обсудили важность создания рабочей группы для разработки новой редакции проекта закона «Об образовании».

«Сегодня на заседании Комитета мы обсудили концепцию новой редакции проекта закона «Об образовании», а также приняли решение о создании рабочей группы для разработки данного законопроекта. В рабочую группу войдут три представителя нашего Комитета: Ирина Костенко, Владимир Андриенко и Алла Оболенская. Считаю их кандидатуры наиболее подходящими, так как эти люди имеют большой опыт работы в сфере образования и их практические и теоретические наработки помогут в разработке проекта.

Также в рабочую группу планируется включить сотрудников Министерства образования и науки ДНР, Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки и представителей Совета ректоров вузов ДНР, а также профсоюза работников образования и науки ДНР», – сказала парламентарий.