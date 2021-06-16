В профильном комитете обсудили реализацию норм Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

В среду, 16 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили вопросы, связанные с реализацией отдельных норм Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Председатель Комитета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах обсуждения.

«Сегодня мы обсудили проблемные вопросы, выявленные в процессе применения норм действующего Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», с целью последующего устранения юридических коллизий и разночтений.

Так, частью 3 статьи 12 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» установлен максимальный размер общей площади земельных участков для ведения фермерского хозяйства, включая земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, используемых на правах аренды, который не может превышать шестьсот гектаров.

Следует отметить, что законодательством Донецкой Народной Республики аналогичные ограничения для иных организационно-правовых форм осуществления хозяйственной деятельности не установлены.

Из-за сложившейся ситуации уже существующие крупные крестьянские (фермерские) хозяйства вынуждены изменять организационно-правовую форму либо дробиться на более мелкие субъекты хозяйствования, что приводит к невозможности равноценного распределения активов и специалистов, а также к дополнительным финансовым затратам на перерегистрацию договоров аренды земельных участков и имущественных комплексов.

Изучив мнения представителей заинтересованных органов, принимавших участие в заседании, мы приняли решение о подготовке проекта закона, которым будет предусмотрен иной максимальный размер общей площади земельных участков для ведения фермерского хозяйства. И это будет касаться исключительно земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности», – рассказал парламентарий.