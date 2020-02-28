В профильном комитете обсудили целесообразность внесения изменений в закон о нормативных правовых актах

В четверг, 27 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, посвященное обсуждению проекта закона «О внесении изменения в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах».

На заседании присутствовал автор предлагаемых изменений депутат Сергей Ковальчук. По его мнению, существует необходимость внести поправки в действующее законодательство, которое регулирует сроки вступления в силу нормативных правовых актов.

«Проектом закона предусмотрено устранение ситуации, которая может возникнуть, когда юридические и физические лица, совершая те либо иные действия, согласно норм действующего законодательства с подписанием нормативного правового акта могут лишиться своих законных прав по причине вступления в силу закона», – сказал депутат.

В свою очередь председатель Комитета Максим Кныш отметил, что на основании заключений, поступивших на проект от Администрации Главы ДНР, Верховного суда и Правительства комитет рекомендовал субъекту законодательной инициативы отозвать законопроект.

«Мы считаем, что вносить изменения в Закон ДНР «О нормативных правовых актах», которые будут устанавливать порядок вступления в силу нормативных правовых актов нецелесообразно, так как предложенное видение в первую очередь не согласуется с Конституцией Донецкой Народной Республики», – сказал депутат.