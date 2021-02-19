В профильном комитете обсудили внесение изменений в законодательство в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней

В четверг, 18 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению предложений по внесению изменений в Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В мероприятии приняли участие секретарь Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Ольга Кравцова, представители Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной политики.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитата Александр Серёженко.

«Сегодня мы обсудили предложения по внесению изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», которые направлены на расширение, а также исключение некоторых закрепленных в Законе основных понятий. Отдельно остановились на необходимости доработки положений Закона, в соответствии с которыми иммунобиологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики могут отпускаться гражданам по рецепту. Также был рассмотрен вопрос предоставления гражданам при осуществлении иммунопрофилактики права на бесплатные профилактические прививки, включенные в календарь обязательных профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в учреждениях здравоохранения. Кроме того, было акцентировано внимание в части закрепления на законодательном уровне нормы, в соответствии с которой одному из родителей или иному законному представителю предоставляется право на получение пособий по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением. По всем вопросам удалось достичь компромисса. Работа над предложениями по внесению изменений будет продолжена», − сообщил парламентарий.