В профильном комитете обсудили вопросы касательно ответственности за нарушение законодательства о коммерческой тайне

Сегодня, 22 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, на котором была продолжена работа над проектом закона «О коммерческой тайне».

В мероприятии приняли участие представитель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, представитель Главы ДНР в Народном Совете, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, а также представители Правительства, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

Об актуальности законопроекта и предусмотренных им нормах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

«В настоящее время в Донецкой Народной Республике отсутствует специальный закон, регулирующий отношения, которые связанны с отнесением информации к коммерческой тайне, оборотом такой информации и охраной её конфиденциальности. В связи с этим не представляется возможным создать эффективный действующий механизм хозяйственного оборота результатов интеллектуальной деятельности и благоприятный климат для предпринимательской деятельности.

Законопроектом «О коммерческой тайне» устанавливаются основания отнесения информации к коммерческой тайне, права обладателя коммерческой тайной, меры по её охране, права органов государственной власти на получение информации, составляющей коммерческую тайну, а также ответственность за нарушение требований настоящего законопроекта», – пояснил депутат.

Владислав Бердичевский сообщил, что на заседании рассматривались положения, которыми устанавливается ответственность за несоблюдение законодательства о коммерческой тайне.

«Проектом закона предлагается закрепить норму, согласно которой нарушение законодательства в сфере охраны коммерческой тайны влечёт за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность, предусмотренную законом. Совместно с представителями заинтересованных органов сегодня мы обсудили соответствующие положения законопроекта, работа над ним продолжается», – резюмировал председатель Комитета.