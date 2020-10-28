В профильном комитете обсудили вопросы правового регулирования в сферах стандартизации, сертификации и метрологии

Во вторник, 27 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, посвящённое обсуждению ряда законопроектов, направленных на урегулирование вопросов стандартизации, сертификации и метрологии.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Серей Чучин.

«С учётом вопросов ведения Комитета в настоящее время мы работаем над так называемым промышленным блоком законов, к которым отнесены законопроекты «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений» и «О техническом регулировании».

Эти проекты законов направлены на урегулирование вопросов жизнеобеспечения, безопасности и качества продукции, товаров, услуг, экологии, логистики и агропромышленного сектора, то есть их принятие повлияет на все сферы жизни человека и общества. При этом сами законопроекты взаимосвязаны, что предполагает их соотносительность по отношению друг к другу.

Так, проект закона «О стандартизации» – базовый, он призван обеспечить стандарты параметров качества, согласованные с требованиями потребителя. Очень важно здесь понятие метрологии, науки об измерениях, ведь любая мера – это стандарт, без стандартизации нет измерения.

Стандартизация, сертификация и метрология призваны решать одну общую задачу – обеспечивать необходимый уровень качества продукции, процессов и услуг. Поэтому так важна регламентация вопросов надзора за соблюдением требований и ответственности за их нарушение. Сейчас мы прорабатываем механизм привлечения к административной ответственности, и одна из главных задач сегодня – в процессе работы над ним соблюсти правильные пропорции российской и украинской законодательных моделей. Только так мы сможем обеспечить максимальную адаптацию нормативной правовой базы Донецкой Народной Республики к существующим экономическим и правовым реалиям», – отметил парламентарий.

Серей Чучин добавил, что работа над законопроектами, направленными на урегулирование вопросов стандартизации, сертификации и метрологи, будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.