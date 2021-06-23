В профильном комитете обсудили вопросы правового регулирования в сфере сельскохозяйственной кооперации

В среду, 23 июня, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором обсуждался проект закона «О сельскохозяйственной кооперации».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, рассмотренных на заседании.

«Данный проект закона разработан в рамках совершенствования правовой базы, необходимой для создания и функционирования сельскохозяйственных кооперативов и их союзов (ассоциаций), основы которой заложены Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики. При его разработке мы руководствовались концепцией гармонизации собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

За основу был взят Федеральный закон от 8 декабря 2015 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Сельскохозяйственная кооперация является наиболее популярной и эффективной формой объединения сельскохозяйственных производителей. Её доля в аграрном рынке некоторых стран достигает 70%.

Объединение сельскохозяйственных производителей обеспечивает им единый доступ к финансовым и материальным ресурсам, что в свою очередь ведёт к повышению эффективности их деятельности, в том числе к успешному продвижению на рынке производимой продукции», – поделился парламентарий.

Валерий Скороходов уточнил, что работа над проектом закона в дальнейшем будет продолжена с участием представителей заинтересованных органов.