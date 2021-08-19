В профильном комитете обсудили вопросы совершенствования гражданского законодательства

В четверг, 19 августа, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству и Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Министерства юстиции.

Председатель Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Согласно нормам Гражданского кодекса, садоводческие и огороднические товарищества должны быть преобразованы в товарищества собственников недвижимости. Проектом закона предусматривается установление права таких обществ, созданных и зарегистрированных до вступления в силу Гражданского кодекса, по решению своих членов преобразоваться в товарищества собственников недвижимости либо потребительские кооперативы без дополнительных действий. Единственное условие – учредительные документы таких юридических лиц подлежат приведению в соответствие с нормами Гражданского кодекса до 1 июля 2024 года.

Сегодня мы рассмотрели информацию, поступившую от Министерства юстиции и Государственной службы статистики, о садоводческих и огороднических товариществах, созданных без образования юридического лица» – сообщил парламентарий.

Андрей Баевский добавил, что работа над проектом закона будет продолжена при участии представителей заинтересованных органов.

Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов подчеркнул актуальность законопроекта и отметил, что его реализация предоставит возможность садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам реализовать свои гражданские права.