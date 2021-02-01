В профильном комитете обсудили вопросы совершенствования законодательства ДНР в сфере экологической политики и природных ресурсов

В пятницу, 29 января состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению новой редакции законопроекта «Об особо охраняемых природных территориях».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства и Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР.

Итоги обсуждений в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«В процессе работы над законопроектом мы учли все предложения и замечания заинтересованных органов. Находясь на завершающем этапе, можно с уверенностью сказать, что сегодня нам удалось при совместном обсуждении проблемных вопросов прийти к единому мнению по основным позициям. Однако пока остается открытым вопрос, касающийся полномочий органов, осуществляющих надзор в сфере особо охраняемых природных территорий. По этому вопросу работа будет продолжена», − рассказал парламентарий.

Юрий Покинтелица сообщил, что на заседании также были рассмотрены вопросы взаимодействия Народного Совета и органов государственной власти в плане реализации законов ДНР, разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, относящихся к сфере экологической политики и природных ресурсов.

«В обсуждении приняли активное участие представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР. В ходе заседания рассмотрены действующие законы, касающиеся ведения Комитета, такие как Закон ДНР «Об отходах производства и потребления», Закон ДНР «О животном мире», Закон ДНР «Об охране атмосферного воздуха» и другие. По итогам обсуждений принято решение и в дальнейшем продолжать активное сотрудничество в данном направлении», − отметил председатель Комитета.

Парламентарий добавил, что в ходе мероприятия обсуждались и вопросы законодательного регулирования трансграничного сотрудничества Донецкой Народной Республики и Российской Федерации в сфере деятельности Комитета. В частности, представитель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР поделился с депутатами своим опытом. В свою очередь, парламентарии сформулировали соответствующие предложения о совместной деятельности в данном направлении.