В профильном комитете обсудили вопросы законодательного регулирования производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками

В среду, 25 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками».

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о законопроекте.

«Проект закона устанавливает правовые основы осуществления сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками.

Законопроект направлен на повышение доступности для населения продукции сельского хозяйства, обладающей улучшенными характеристиками, а также информации о такой продукции.

Законопроект устанавливает правовые основы создания отечественного бренда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, определяющими в том числе конкурентные отличия отечественного производителя на рынке.

В соответствии с Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, определяющей в качестве одного из стратегических приоритетов гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации, за основу проекта закона был взят Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 159-ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» – сообщил парламентарий.

Кроме того, на заседании была рассмотрена концепция проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

«Целью проекта закона является усовершенствование налогового законодательства Донецкой Народной Республики в части расширения возможностей реализации продуктов пчеловодства субъектами хозяйствования и населением», – рассказал Юрий Леонов.

Физическое лицо – предприниматель Павел Зайцев отметил, что принятие данного проекта закона будет способствовать насыщению рынка высококачественными продуктами пчеловодства и упростит процедуру закупки продуктов пчеловодства у населения.