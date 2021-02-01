В профильном комитете обсудили вопросы законодательного регулирования в сфере производства и реализации зерна

В пятницу, 29 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили проект закона «О зерне».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия, а также Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Заместитель Председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Зерно – достояние Донецкой Народной Республики, один из основных факторов устойчивости её экономики. В настоящее время в Республике отсутствует законодательный акт, регулирующий отношения в сфере производства, перевозки, хранения, обработки, переработки, реализации и утилизации зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому Комитет приступил к работе над законопроектом «О зерне», в котором будут проработаны вышеупомянутые вопросы», – сообщил парламентарий.

Юрий Леонов подчеркнул, что законопроект разработан с учётом избранного курса внешней политики Донецкой Народной Республики, направленной на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.