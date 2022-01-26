В профильном комитете обсудили возможность внесения изменений в закон о предупреждении распространения туберкулёза в ДНР
Во вторник, 25 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению вопросов совершенствования законодательства в сфере предупреждения распространения туберкулёза в ДНР.
В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения и Республиканской клинической туберкулёзной больницы.
О повестке дня заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.
«Совместно с представителями профильного министерства и других заинтересованных органов мы обсудили обращение Республиканской клинической туберкулёзной больницы о рассмотрении возможности внесения изменений в положения Закона «О предупреждении распространения туберкулёза в Донецкой Народной Республике».
В частности, речь идёт о нормах, которыми регламентированы некоторые аспекты социальной защиты работников специализированных противотуберкулёзных учреждений», – сообщил депутат.
Председатель Комитета добавил, что поступившие предложения будут проанализированы Комитетом на предмет целесообразности отражения их в законодательстве.
«Мы продолжим обсуждение предлагаемых поправок с представителями заинтересованных органов и непосредственно профессионального сообщества», – резюмировал Александр Серёженко.