В профильном комитете обсудили возможность внесения изменений в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Сегодня, 15 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, на котором обсуждались предложения по усовершенствованию законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности детей.

Участие в заседании приняли представители Министерства информации и Молодёжного Парламента ДНР.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал о ходе заседания.

«В адрес Комитета поступило предложение Молодёжного Парламента ДНР о внесении изменений в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Предлагается дополнить перечень видов информации, запрещённой для распространения среди детей, а именно включить в него информацию, побуждающую к совершению действий, представляющих угрозу здоровью не только самих несовершеннолетних, но и иных лиц, а также информацию, направленную на вовлечение детей в совершение таких действий.

Кроме того, нормами действующего закона запрещена к распространению среди детей информация, способная вызвать у них желание употребить наркотические, психотропные и иные подобные средства. Действие данной нормы предлагается распространить на никотинсодержащую продукцию и энергетические напитки», – пояснил председатель Комитета.

Владислав Бердичевский отметил, что указанные инициативы будут тщательно проанализированы Комитетом.

«Поступившие предложения приняты к сведению, мы учтём их в дальнейшей законотворческой работе. Уверен, что сотрудничество с молодыми парламентариями позволит нам сформировать законодательную базу, которая будет эффективно регулировать все сферы жизни Республики», – резюмировал парламентарий.