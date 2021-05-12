В профильном комитете обсудили механизм реализации законов «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики» и «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики»

В пятницу, 7 мая, состоялось расширенное заседание Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, в котором приняли участие представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете Сухинин Алексей, представители Правительства и Фонда государственного имущества.

На заседании обсуждалась возможность реализации законов, которые были приняты Народным Советом 30 апреля этого года – «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики» и «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики».

«Народным Советом приняты законы, предусматривающие переход собственности Украины, расположенной на территории Донецкой Народной Республики в собственность Донецкой Народной Республики. Данная мера необходима для обеспечения сохранности такого имуществ», – сообщил председатель Комитета Максим Кныш.

«В связи с принятыми законами возникает необходимость принятия специального закона, обеспечивающего возможность их реализации. Всем известно, что государственное имущество является одним из важнейших элементов национальной экономики и затрагивает актуальные проблемы не только политики, но и внутренних социальных отношений. Правильно выстроенная система управления государственным имуществом может и должна оказывать огромное влияние на возможность своевременной адаптации нашего молодого государства к внешним условиям, поскольку и процесс, и результативность реформирования нашей экономики тесно и непосредственно связаны с эффективностью управления собственностью как на государственном, так и на муниципальном уровнях, в связи с чем, нам нужно в первую очередь особое внимание уделить вопросам формирования актуальных целей государственной политики для повышения эффективности управления такой системой, учитывая не только наш предыдущий опыт украинской системы, но и основываясь на передовом опыте Российской Федерации. На заседании были рассмотрены и детально проработаны положения проекта закона «Об управлении и распоряжении государственной собственностью», разработанного Комитетом по конституционному законодательству и государственному строительству при поддержке Фонда государственного имущества, которым будет регулироваться процедура оформления права государственной собственности, учет и порядок передачи в эффективное управление».