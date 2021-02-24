В профильном комитете обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики ”Об образовании”»

В среду, 24 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии продолжили работу над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”».

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и Правительства Донецкой Народной Республики.

Председатель Комитета Наталья Волкова рассказала пресс-службе Народного Совета о необходимости принятия законопроекта.

«Предлагаемые проектом закона изменения помогут привести Закон Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года № 55-IНС «Об образовании» в соответствие с частью 3 статьи 36 Конституции Донецкой Народной Республики, а также будут способствовать интеграции системы образования Донецкой Народной Республики в образовательное пространство Российской Федерации. Это в свою очередь позволит нашим образовательным организациям получать аккредитацию в Российской Федерации.

Стоит подчеркнуть, что законопроект разработан с учётом избранного Донецкой Народной Республикой курса на гармонизацию отечественного законодательства с законодательством Российской Федерации».

Парламентарий отметила также, что в ходе совместного обсуждения данного законопроекта большое внимание было уделено вопросу закрепления в Законе «Об образовании» срока, в течение которого следует привести в соответствие с предлагаемыми изменениями наименования и уставы образовательных организаций. В итоге парламентариям и представителям профильного комитета удалось принять компромиссные решения по обсуждаемому вопросу.

В заключение Наталья Волкова добавила, что работа над законопроектом будет продолжена, все поступившие от заинтересованных органов замечания и предложения будут учтены.