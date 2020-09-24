В профильном комитете обсудили законопроект об архивном деле в ДНР

В четверг, 24 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению проекта закона «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Мы продолжили работу над законопроектом «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике». Сегодня обсудили, в частности, необходимость соблюдения конституционных прав граждан на получение архивной информации и на неприкосновенность частной жизни.

Хочу отдельно отметить, что согласно обсуждаемым на заседании положениям рассматриваемого законопроекта, участники регулируемых проектом закона отношений − как юридические, так и физические лица, его действие определяется разносторонней востребованностью архивов обществом, государством и его гражданами, что проявляется в возрастающей активности их информационной деятельности», − отметил парламентарий.

Владислав Бердичевский добавил, что разработанный законопроект поспособствует упрочению правовой основы дальнейшего развития архивного дела в Донецкой Народной Республике.